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Московская панда Диндин получила букет и открытку от своего возлюбленного Жуи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская панда Диндин получила букет и открытку от своего возлюбленного Жуи

Ростислав Зубков

Животные
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Панда Жуи поздравил свою возлюбленную, панду Диндин с 8 Марта. Он вручил ей букет и открытку, которую сам для нее разрисовал, сообщили в Московском зоопарке.

Над букетом панда поработала совместно с сотрудниками учреждения. Потом его поместили в вазу изо льда и дополнили подарок подушками с ароматной соломой. Выйдя в уличный вольер, подруга Жуи сразу заметила подарок и пошла на него посмотреть. Сначала она оглядела подушки, затем облюбовала вазу с цветами.

Видео: Telegram-канал «Агентство »Москва"

— Открытку тоже не оставила без внимания — понюхала, и решила, что это, конечно, красиво, но несъедобно. В результате из всех угощений она выбрала сочную грушу и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом. Наверное, думала о Жуи… — с иронией отметили в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке добавили, что другие животные получили угощения в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей, которые входят в обычный рацион обитателей, но таким образом «сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных».

Читайте также: «Ураган по имени Диндин»: в Московском зоопарке показали зимние будни панды

пандыМосковский зоопарк8 марта
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