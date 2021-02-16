«Ураган по имени Диндин»: в Московском зоопарке показали зимние будни панды

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сотрудники Московского зоопарка рассказали о том, как проводит свое время их питомец — панда по имени Диндин.

— Ураган по имени Диндин. Для нашей пандочки Диндин снег — это сплошное развлечение. Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним, — подписали пост в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Также работники зоосада рассказали, что Диндин любит трясти качели и играть с шинами.

— В общем, дел очень много, — подытожили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут выиграть валентинку, которую нарисовала панда Московского зоопарка.

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