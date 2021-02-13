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Жители столицы смогут выиграть валентинку, нарисованную пандой Московского зоопарка
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Жители столицы смогут выиграть валентинку, нарисованную пандой Московского зоопарка

Анастасия Волоснова

Город

Московский зоопарк предлагает жителям столицы принять участие в конкурсе, по итогам которого можно получить нарисованную пандой валентинку. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что акция проводится в честь Дня всех влюбленных. Для участия в конкурсе необходимо разместить в Stories своего Instagram-аккаунта видео с рисующей пандой Жуи и отметить аккаунт Московского зоопарка.

— Друзья, вы же знаете, что наш Жуи художник? К 14 февраля он подготовил подарок — валентинку, нарисованную собственной лапкой, — рассказали в зоопарке.

В комментариях на странице зоосада в Instagram необходимо отметить свою вторую половинку, уточнили в пресс-службе. В зоопарке также пояснили, что победителей конкурса определят 17 февраля.

— Вы оба должны быть подписанными на наш аккаунт, 17 февраля мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Всем удачи и любви, — сказали в пресс-службе.

Выполнившие все условия участники будут случайным образом отобраны в победители конкурса. Счастливчики получат сертификат на бесплатное посещение зоопарка и нарисованную пандой Жуи открытку, сообщает РИА Новости.

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отношенияпандыМосковский зоопарк
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