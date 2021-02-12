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Московский зоопарк приготовил программу в честь своего дня рождения
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский зоопарк приготовил программу в честь своего дня рождения

Анастасия Колоскова

Город

Московскому зоопарку 12 февраля исполняется 157 лет. В связи с этой датой учреждение подготовило для посетителей праздничную программу.

Так, в субботу, 13 февраля, гости зоосада смогут совершить большую праздничную прогулку.

— На некоторых вольерах вы можете найти специальные таблички, которые ближе познакомят вас с обитателями зоопарка и его историей. А несложные вопросы и задания, надеемся, вас развлекут и помогут блеснуть наблюдательностью и знаниями о животных, — сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

Тем, кто не сможет присутствовать лично, сотрудники зоосада предложили посмотреть онлайн-выставку «Любить — не значит кормить» на портале «Музеи Москвы», посвященную актуальной проблеме — перекорму животных.

Специалисты подчеркнули, что кормят животных согласно их потребностям, а другая еда может оказаться для питомцев смертельно опасной.

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