Более 150 артефактов обнаружили на старой территории Московского зоопарка

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Археологи отреставрировали артефакты конца XVII — середины XX века, найденные на территории Московского зоопарка в 2020 году. Среди них предметы быта, медные и серебряные монеты, гвозди, пуговицы, стеклянные бутылки и флаконы, фрагменты изразцов.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на данный момент коллекцию готовят для передачи в музейный фонд.

— В ней 152 артефакта. Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды, — цитирует Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, археологи нашли самоварный ключ из цветного металла. С его помощью можно было регулировать напор воды в кране самовара. Также специалисты обнаружили керамические помадные баночки, которые служили для хранения косметических средств. На некоторых из них сохранились клейма известных тогда торговых фирм и производителей, например «Брокаръ и Ко».

Еще одной примечательной находкой стала детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы. Она относится к середине XX века.

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