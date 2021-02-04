Почти 150 археологических находок передадут в музеи после реставрации
Почти 150 археологических предметов, обнаруженных на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, отреставрированы и готовы к передаче в музеи. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия города Москвы.
Отмечает, что возраст находок составил 300–400 лет.
— Это масштабная и уникальная коллекция. Больше года мастера бережно реставрировали артефакты: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами. Думаю, в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках, — прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Во время археологического мониторинга в 2019 году были обнаружены старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.
Среди находок — часть узорчатой печати XVII века из цветного металла, на которой изображены дерево и двое мужчин, железная шпора и наконечники от стрел того же периода, турецкая трубка XVII–XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX — начала XX века.
В коллекции представлены несколько видов изразцов, плиток из глины, XVII–XIX веков.
Среди украшений чаще всего встречались серьги и нательные кресты. Из предметов посуды археологи обнаружили чернолощеные кувшины XVII века, которые пользовались популярностью у москвичей и использовались для праздничной сервировки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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