Почти 150 археологических находок передадут в музеи после реставрации

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Почти 150 археологических предметов, обнаруженных на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, отреставрированы и готовы к передаче в музеи. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия города Москвы.

Отмечает, что возраст находок составил 300–400 лет.

— Это масштабная и уникальная коллекция. Больше года мастера бережно реставрировали артефакты: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами. Думаю, в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках, — прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Во время археологического мониторинга в 2019 году были обнаружены старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.

Среди находок — часть узорчатой печати XVII века из цветного металла, на которой изображены дерево и двое мужчин, железная шпора и наконечники от стрел того же периода, турецкая трубка XVII–XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX — начала XX века.

В коллекции представлены несколько видов изразцов, плиток из глины, XVII–XIX веков.

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Среди украшений чаще всего встречались серьги и нательные кресты. Из предметов посуды археологи обнаружили чернолощеные кувшины XVII века, которые пользовались популярностью у москвичей и использовались для праздничной сервировки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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