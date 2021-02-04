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Государственный исторический музей пригласил москвичей на бесплатные выставки 9 февраля
Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея

Государственный исторический музей пригласил москвичей на бесплатные выставки 9 февраля

Анастасия Колоскова

Город

Москвичи и гости столицы смогут 9 февраля бесплатно посетить постоянные экспозиции Государственного исторического музея (ГИМ) и Музея Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Акция приурочена ко дню рождения ГИМ, которому в этом году исполняется 149 лет.

— Посетителей ждут специальная праздничная программа мероприятий в музее и особые подарки для каждого 149-го посетителя, — цитирует сообщение музея агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что гостей ждут экскурсии, мастер-классы, игры и специальная программа «Исторический музей в XX веке».

В свою очередь Музей Отечественной войны 1812 года подготовил для посетителей розыгрыш сертификатов на музейные программы, а также выступление музыкального дуэта фортепиано и скрипки.

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