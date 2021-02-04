Онлайн-экскурсии по квартирам Скрябина и Образцова покажут на платформе #Москвастобой

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-экскурсии по музеям-квартирам композитора Александра Скрябина и актера Сергея Образцова опубликовали на платформе #Москвастобой. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Отмечается, что в квартиру композитор Александр Cкрябин въехал вместе с семьей в 1912 году. Он прожил там три года вплоть до своей смерти. Спустя еще три года в его квартире открыли мемориальный музей. С того времени обстановку внутри почти не меняли.

Вторая онлайн-экскурсия состоится по мемориальной квартире, в которой проживал и работал известный актер Сергей Образцов.

— На онлайн-экскурсии гид продемонстрирует жемчужины экспозиции, среди которых обезьяний оркестр XVIII века, кукла Буратино, участвовавшая в съемках фильма Александра Птушко «Золотой ключик», картина русской императрицы Марии Федоровны и необычный стол, украшенный портретами выдающихся деятелей французской истории, — говорится в сообщении.

Уточняется, что коллекция музея-квартиры Сергея Образцова насчитывает около двух тысяч различных предметов, передает агентство городских новостей «Москва».

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