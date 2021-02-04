Названы самые популярные услуги инвестиционного портала Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал три самых востребованных онлайн-сервиса инвестиционного портала Москвы в 2020 году.

По его словам, ими стали онлайн-запись на осмотр объектов торгов, возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений и сервис, принимающий заявки на ознакомление с конкурсной документацией.

— С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году предприниматели воспользовались ими более 145 тысяч раз. Это почти половина от общего количества обращений к сервисам ресурса, — уточнил Ефимов.

Уточняется, что портал помогает бизнесменам найти информацию об инвестиционных проектах столицы, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Воспользоваться инструментами платформы могут только зарегистрированные пользователи.

Он создан при поддержке правительства Москвы. Ежедневно сайт посещают более 8,2 тысячи уникальных пользователей. На портале зарегистрировано 42 тысячи личных кабинетов, позволяющих открыть полный доступ к функционалу ресурса. В 2020 году было запущено мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы». Оно доступно в App Store и Google Play, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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