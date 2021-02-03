Сергей Собянин осмотрел общественный центр «Ангара»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил многофункциональный общественный центр «Ангара», расположенный в Нагорном районе города.
Он стал первым районным центром, который был создан в рамках городской программы реконструкции старых кинотеатров.
Глава города отметил, что несмотря на сложный для киноиндустрии период, инвестиции в эту сферу продолжаются, как и развитие проектов.
— Один из таких проектов — это реконструкция московских кинотеатров, старых советских кинотеатров, которые не востребованы были жителями, экономически абсолютно убыточны, старые проекты, тяжелые, — сказал Сергей Собянин.
Он уточнил, что «Ангара» превратился в общественный многофункциональный центр. В нем разместили детские площадки, магазины и кафе, а также сохранили кинопоказ.
По словам главы города, власти стараются поддержать киноиндустрию, которая сильно пострадала в период пандемии, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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