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Сергей Собянин осмотрел общественный центр «Ангара»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин осмотрел общественный центр «Ангара»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 7Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил многофункциональный общественный центр «Ангара», расположенный в Нагорном районе города.

Он стал первым районным центром, который был создан в рамках городской программы реконструкции старых кинотеатров.

Глава города отметил, что несмотря на сложный для киноиндустрии период, инвестиции в эту сферу продолжаются, как и развитие проектов.

— Один из таких проектов — это реконструкция московских кинотеатров, старых советских кинотеатров, которые не востребованы были жителями, экономически абсолютно убыточны, старые проекты, тяжелые, — сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что «Ангара» превратился в общественный многофункциональный центр. В нем разместили детские площадки, магазины и кафе, а также сохранили кинопоказ.

По словам главы города, власти стараются поддержать киноиндустрию, которая сильно пострадала в период пандемии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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