Синоптики предупредили москвичей о морозах в конце недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха в Москве начнет снижаться к выходным. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 15 марта.

Дневная температура с 16 по 18 марта будет держаться в районе плюс 1 — 3 градусов. К концу недели, начиная с 19 марта, она снизится до 0 — минус 2 градусов, ночью отметка термометра упадет до минус 5 — 7 градусов.

Снег будет становиться более плотным, особенно таять он не будет. Сильного ветра также не прогнозируется, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик рассказал, как быстро в Москве растает снег.

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