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«Зима борется с весной»: синоптик рассказал, как быстро в Москве растает снег
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Зима борется с весной»: синоптик рассказал, как быстро в Москве растает снег

Анастасия Волоснова

Город

Снег на улицах Москвы может растаять в течение недели из-за колебания температуры и осадков. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам синоптика, ночью снег будет подмерзать, а утром испаряться из-за положительной температуры. Борщ уточнил, что в последние годы снег в Москве быстро исчезал именно из-за контраста температур.

— 15 марта температура плюс 2-4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура плюс 2-4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью минус 2-4, но днем плюс 2-4, — отметил Борщ.

Он подчеркнул, что колебание температур происходит из-за изменения климата.

— Происходит более сильное потепление северных районов и менее интенсивное –экваториальных. Происходит более частое, чем обычно мы наблюдаем… вторжение холодных арктических масс или, наоборот, выход южных циклонов, — добавил эксперт.

Осадки и колебание температуры воздуха сохранятся в течение недели, сообщает РИА Новости.

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