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«Пасмурно и не очень комфортно»: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Пасмурно и не очень комфортно»: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

Иван Юминов

Город

Влажная погода со снегом и дождем при температуре до плюс 2 градусов будет в Москве на протяжении грядущей рабочей недели. Об этом сообщает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 15 марта.

Ночью преимущественно ожидается снег, а днем — дождь с мокрым снегом. Дневная температура сперва будет в районе плюс 2–4 градусов, со среды, 17 марта, она снизится до нуля — плюс 2 градусов. На дорогах за счет таяния снега будет скользко. В целом, по словам Поздняковой, погода будет «пасмурной и не очень комфортной».

Метеоролог выразила надежду, что холодный циклон отступит к субботе, 20 марта, в столице появится солнце, и такая температура позволит растопить часть снега через неделю, сообщает РИА Новости.

Ранее было названо идеальное время для смены зимней резины на летнюю.

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