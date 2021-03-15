«Пасмурно и не очень комфортно»: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Влажная погода со снегом и дождем при температуре до плюс 2 градусов будет в Москве на протяжении грядущей рабочей недели. Об этом сообщает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 15 марта.

Ночью преимущественно ожидается снег, а днем — дождь с мокрым снегом. Дневная температура сперва будет в районе плюс 2–4 градусов, со среды, 17 марта, она снизится до нуля — плюс 2 градусов. На дорогах за счет таяния снега будет скользко. В целом, по словам Поздняковой, погода будет «пасмурной и не очень комфортной».

Метеоролог выразила надежду, что холодный циклон отступит к субботе, 20 марта, в столице появится солнце, и такая температура позволит растопить часть снега через неделю, сообщает РИА Новости.

Ранее было названо идеальное время для смены зимней резины на летнюю.

Читайте также: Врач-терапевт Филипп Кузьменко перечислил причины весеннего недомогания