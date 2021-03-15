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Автоэксперт назвал идеальное время для смены зимней резины на летнюю
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт назвал идеальное время для смены зимней резины на летнюю

Елена Фролова

Общество

При каких погодных условиях автолюбители могут сменить зимнюю резину на летнюю, рассказал автоэксперт и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин. Он также добавил, что в ближайшие две недели водителям не стоит этого делать, сообщает «Москва 24».

— В теории и на практике, когда среднесуточная температура на улице равняется семи градусам по Цельсию, уже можно использовать летние шины. Сейчас, судя по показаниям градусника, пока рановато — ближайшие неделю–две этого точно делать не стоит, — отметил Максим Ракитин.

Автоэксперт напомнил о том, что после зимнего сезона, когда устанавливается теплая весенняя погода, в шиномонтажах образуются очереди. Поэтому, по его мнению, лучше выбирать для «переобувания» авто либо раннее утро, либо поздний вечер. Помимо этого, он рассказал о процедурах, которые также стоит провести для подготовки автомобиля к теплой погоде.

— После тяжелой зимней эксплуатации стоит проверить тормозные колодки, все жидкости, если есть необходимость — сменить дворники, которые могут тоже испортиться при езде автомобиля в такой агрессивной среде снега, смешанного с реагентами, — объяснил Максим Ракитин.

По его словам, перед сменой резины лучше всего помыть машину. Как пояснил эксперт, если не смыть с нее всю грязь, смешанную с реагентами, то может пострадать лакокрасочное покрытие, а кузов желательно покрыть воском.

Читайте также: Автоэксперты дали советы, как подготовить авто к весеннему сезону

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