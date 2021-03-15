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Врач-терапевт Филипп Кузьменко перечислил причины весеннего недомогания
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач-терапевт Филипп Кузьменко перечислил причины весеннего недомогания

Иван Юминов

Здоровье

Возникающее с приходом весны плохое самочувствие может являться признаком серьезной болезни. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. Он также рассказал, когда в таком случае нужно начинать беспокоиться.

Врач отметил, что одной из самых частых причин ухудшения самочувствия является простуда. Он также подчеркнул, что насморк не должен вызывать беспокойство, но если к нему присоединяются другие симптомы, то появляется повод начать лечение.

— Если к этому присоединяется повышение температуры и другие симптомы — кашель или боль в горле, — то можно говорить о том, что человек заболел, ему нужно вернуться домой, самоизолироваться. Вероятнее всего, у него обычная простуда, которая проходит за семь дней, — рассказал Кузьменко.

Терапевт также отметил, что недомогание может быть связано со снижением температуры, которое может говорить о переутомлении.

— Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг ковида. Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни, — пояснил врач.

Он также пояснил, что прием витаминов не сможет мгновенно улучшить состояние, сообщает радио Sputnik.

Ранее врачи дали советы по улучшению качества сна. В первую очередь, по мнению специалистов, следует обратить внимание на его продолжительность. Если сон длится менее пяти часов в сутки, это плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении.

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