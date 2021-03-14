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Врачи дали советы по улучшению качества сна
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врачи дали советы по улучшению качества сна

Елизавета Борисова

Здоровье

Специалисты дали несколько советов о том, как улучшить качество сна. Недосып может пагубно сказаться на здоровье человека и привести к ряду психических расстройств.

В первую очередь следует обратить внимание на продолжительность сна. Если сон длится менее пяти часов в сутки, это плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении.

Усталость, разбитость и плохое состояние могут быть спровоцированы не только недосыпом, но и привычкой долго спать.

Эксперты развеяли стереотип о том, что алкогольные напитки влияют на положительный сон. Спиртное способно ухудшить качество сна, это связано с его мочегонными свойствами. Перед сном предпочтительнее пить горячее молоко или зеленый чай.

Просмотр телевизора перед сном также не рекомендован из-за нарушения выработки мелатонина в организме человека.

Российский медик Тимур Асанов порекомендовалдля улучшения качества сна за три часа до этого отказаться от еды, проветрить комнату и застелить постель бельем из натуральных материалов, сообщает РИА Новости.

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