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Врач-терапевт сообщил о привычках, полезных для сна
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач-терапевт сообщил о привычках, полезных для сна

Елена Фролова

Здоровье

Залогом бодрости и хорошего физического состояния является здоровый сон. Для того чтобы обеспечить себе полноценный отдых ночью, нужно только выработать несколько полезных привычек. Подробно об этом врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал в эфире «Радио 1».

— Откажитесь от приема пищи за три часа до сна. Переедание или поздний ужин провоцируют возникновение неприятных сновидений. По вечерам можно проветривать комнату — свежий, чистый воздух благоприятно влияет на самочувствие и способствует быстрому засыпанию. Используйте постельное белье только из натуральных материалов. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время и желательно до полуночи, — объяснил Тимур Асанов.

По его словам, длительность здорового сна для каждого является индивидуальной. Кому-то для этого понадобится шесть часов, а кому-то будет мало и девяти. Однако спать более десяти часов вредно для здоровья.

Во время пробуждения врач советует отказаться от практики отложенного подъема. То есть нужно делать это с первым звонком будильника. Так человек будет чувствовать себя гораздо бодрее.

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