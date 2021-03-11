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Психолог объяснил, почему снятся эротические сны
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог объяснил, почему снятся эротические сны

Елена Фролова

Общество

Неотъемлемой частью жизни каждого человека являются эротические сны. Исследователи утверждают, что чаще всего мужчины видят в подобных сновидениях бывшую девушку, знаменитость или более двух участников. Женщины же — друга, коллегу или незнакомца.

По мнению американских сексологов, эротические сны преследуют человека в течение жизни, от самого детства до глубокой старости. Причем мужчинам чаще всего они снятся в молодости, а женщинам — в более зрелом возрасте. О том, почему к человеку приходят подобные сны, психолог-сексолог Кирилл Филиппов рассказал телеканалу «Мир 24».

— Как известно, сексуальной природой сновидений начал интересоваться Зигмунд Фрейд. По его мнению, почти все сны имеют сексуальный характер и маскируются под символизм, то есть сновидения отражают наши страхи и потребности. Современные сомнологи склоняются к тому, что лишь пять-десять процентов сновидений имеют сексуальную природу. Пока человек спит, он не контролирует себя, исчезает мораль, из-за этого потребность приобретает форму образов. Для мозга, кстати, нет разницы, ведь сон нам кажется реальностью, — пояснил Кирилл Филиппов.

Чаще всего люди могут видеть нереальные сновидения подобного характера, которые точно не воплотятся в реальности. По словам эксперта, некоторые люди после пробуждения испытывают стыд, а другие воспринимают все спокойно.

— Если человеку снятся эротические сны на фоне стабильной сексуальной жизни — это нормально. В любом случае мы не можем на все 100 процентов удовлетворить свои потребности в реальности. Еще одна из причин — внешняя стимуляция, которая встречается сегодня на каждом шагу — в интернете, на телевидении и так далее, — добавил психолог.

По его словам, иногда за сновидением эротического характера может скрываться какая-то травма, если сон вызывает неприятные эмоции.

Источник: «Мир 24»

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