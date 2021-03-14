Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Черемуховые холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

«Черемуховые холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Ростислав Зубков

Город

В Москву могут прийти «черемуховые холода». Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительным данным, это погодное явление ожидается в столице на майских праздниках.

— Предварительно, черемуховые холода могут выстрелить 1-го или 9-го мая, — заявил синоптик.

При этом метеоролог призвал не страшиться таких похолоданий, отметив, что они довольно характерны для Центральной России.

Тишковец обратил внимание, что волны холода также могут захлестнуть москвичей в марте и апреле. Таких «ям холода», по словам специалиста, в общей сложности будет две-три.

— Но обойдется без бешеного экстрима. Не будет такого, когда, бац, — зима в мае или июне, — заключил специалист.

Черемуховое похолодание получило свое название из-за цветения этого кустарника, которое совпадает со снижением температуры воздуха обычно в середине или конце мая. Холодает обычно примерно на шесть градусов, могут выпасть осадки, в том числе в виде снега.

Читайте также: Весенние рельсы: чем удивит погода в Москве на предстоящей неделе

погода в МосквехолодМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте