«Черемуховые холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
В Москву могут прийти «черемуховые холода». Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По предварительным данным, это погодное явление ожидается в столице на майских праздниках.
— Предварительно, черемуховые холода могут выстрелить 1-го или 9-го мая, — заявил синоптик.
При этом метеоролог призвал не страшиться таких похолоданий, отметив, что они довольно характерны для Центральной России.
Тишковец обратил внимание, что волны холода также могут захлестнуть москвичей в марте и апреле. Таких «ям холода», по словам специалиста, в общей сложности будет две-три.
— Но обойдется без бешеного экстрима. Не будет такого, когда, бац, — зима в мае или июне, — заключил специалист.
Черемуховое похолодание получило свое название из-за цветения этого кустарника, которое совпадает со снижением температуры воздуха обычно в середине или конце мая. Холодает обычно примерно на шесть градусов, могут выпасть осадки, в том числе в виде снега.
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