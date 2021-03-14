«Черемуховые холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Москву могут прийти «черемуховые холода». Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительным данным, это погодное явление ожидается в столице на майских праздниках.

— Предварительно, черемуховые холода могут выстрелить 1-го или 9-го мая, — заявил синоптик.

При этом метеоролог призвал не страшиться таких похолоданий, отметив, что они довольно характерны для Центральной России.

Тишковец обратил внимание, что волны холода также могут захлестнуть москвичей в марте и апреле. Таких «ям холода», по словам специалиста, в общей сложности будет две-три.

— Но обойдется без бешеного экстрима. Не будет такого, когда, бац, — зима в мае или июне, — заключил специалист.

Черемуховое похолодание получило свое название из-за цветения этого кустарника, которое совпадает со снижением температуры воздуха обычно в середине или конце мая. Холодает обычно примерно на шесть градусов, могут выпасть осадки, в том числе в виде снега.

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