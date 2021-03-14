Весенние рельсы: чем удивит погода в Москве на предстоящей неделе

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москва попрощалась с классической русской зимой, но это не означает, что в ближайшем будущем в столицу не придут «мартовские заморозки» и осадки. Так специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил свое заявление о последнем снежном дне в столице. Синоптик также дал прогноз на неделю и рассказал, почему даже в мае можно будет провалиться в «яму холода».

Ранее Тишковец сказал, что суббота, 13 марта, стала «последним зимним, снежным днем» в Москве. Тем не менее в субботу и на утро воскресенья жители столицы вновь столкнулись со снегопадами.

В разговоре с «ВМ» метеоролог отметил, что «воскресный снежок» действительно местами «с утра посыпал» в столице и продолжит падать в течение дня вперемежку с другими осадками. Так, после 15:00 в городе пойдут «обложные дожди».

— Говоря о последнем снежном дне, я имел в виду, что мы прощаемся с настоящей, классической, русской зимой. Она мучила нас морозами и снегопадами, но теперь все, мы закрываем эту тему. Речь не шла о том, что с воскресенья все поплывет и потечет, хотя действительно с этого дня мы ступаем на весенние рельсы. Возврата зимы больше не будет, — подчеркнул Тишковец, комментируя свой предыдущий прогноз.

По словам эксперта, погода на грядущей неделе будет определяться циклонической деятельностью. Сначала в столицу придет северо-атлантический циклон, затем южные циклоны «будут время от времени закрывать нас спиралями облаков», ожидает метеоролог. В это время осадки будут в смешанной фазе: днем — дождь, ночью — мокрый снег.

— Температурный фон будет следующий: в понедельник ночью не холоднее 1–3 градусов выше нуля, днем — 3–5. Во вторник ночью — 0–2 градуса тепла, днем — 2–4. Среда — около нуля ночью, днем — плюс 2–4. В четверг ночью немного подморозит: до нуля — минус двух ночью, днем — плюс 1 — плюс 3, будет мокрый снег. В пятницу под утро похолодает до 1–6 градусов ниже нуля, днем столбики термометра покажут 0–5 градусов тепла, — рассказал собеседник «ВМ».

В целом, говорит Тишковец, сейчас погода возвращается в климатическое русло марта. Каких-либо «рывков» по температуре, а также возвратов морозов и зимы ждать не надо, сказал специалист.

Фото: «Вечерняя Москва»

Пятидневная весна

Тишковец в беседе с «ВМ» обратил внимание на переход погоды в Москве к метеорологической весне. Этот сдвиг интересен тем, что носит временный характер, и продлится всего несколько дней.

— С воскресенья до среды среднесуточная температура воздуха будет превышать ноль. Где-то пять дней будет слабый плюс — 0,5-3 градуса тепла. Такой переход говорит о наступлении метеорологической весны. Обычно в столицу она приходит 27 марта, хотя, по новым данным, может прийти и раньше — 24-25 марта. Сейчас в устойчивом варианте ее не будет, но на ближайшие пять дней мы действительно будет в зоне метеорологической весны, — отметил синоптик.

По его словам, далее «мы чуток остынем». Тем не менее, говорит Тишковец, этот период станет своеобразной «предтечей» метеорологической весны.

— Весна медленно, тихой сапой наступает. Ей предстоит довольно тяжело преодолевать наследие зимы, — считает собеседник «ВМ».

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Черемуховы холода

В долгосрочной перспективе москвичей могут застигнуть две–три волны холода, прогнозирует Евгений Тишковец. По его информации, «ямы холода» ожидаются в марте, апреле и даже начале мая.

— Черемуховы холода могут выстрелить на майские праздники, 1-го или 9-го числа, предварительно, — допустил эксперт.

Он уточнил, что такие возвраты холодов характерны для Центральной России. Бояться их не надо, но быть начеку не помешает, считает синоптик.

— Да, волны тепла и ямы холода будут, но без бешеного экстрима. Не будет такого, когда бац — зима в мае или июне, — успокоил он.

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