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«Мощный вынос тепла»: синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет снег
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Мощный вынос тепла»: синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет снег

Ростислав Зубков

Город

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается мелкий снег вперемежку с моросью. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучила главный специалист «Метеобюро» Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, почти всю неделю, начиная с 15 марта, в Москве и по области будет «то ли морось, то ли мелкий снег, то ли что». Осадки будут незначительными, но снега во дворах и на улицах столицы по-прежнему будет много.

— Поскольку у нас нет мощного выноса тепла, сход снежного покрова в столичном регионе ожидается не раньше конца марта. Скорее всего, снег сойдет в даты, близкие к климатическим. Это начало второй декады апреля — 10-е или 12-е число, — сказала синоптик.

Собеседница «ВМ» добавила, что о пришествии фазы «активного тепла» в Москву и Подмосковье на следующей неделе говорить пока не приходится.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13 марта стало последним днем зимы в 2021 году.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

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