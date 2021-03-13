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Синоптик рассказал, что в Москве наступил последний день зимы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптик рассказал, что в Москве наступил последний день зимы

Анастасия Волоснова

Город

Последний день с отрицательными температурами наступил в Москве в субботу, 13 марта. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, 13 марта в столице ожидается пасмурная погода, на улице будет идти снег. Температура воздуха днем составит минус 3,7 градуса. К вечеру столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Давление к концу дня упадет до 744 миллиметров ртутного столба, а скорость ветра составит 4–9 метров в секунду.

Тишковец отметил, что 13 марта станет последним зимним снежным днем, когда в Москве можно будет ощутить минусовые температуры.

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