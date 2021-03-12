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Жителей Подмосковья будут информировать об ухудшении погоды с помощью SMS
Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья будут информировать об ухудшении погоды с помощью SMS

Елена Фролова

Общество

Жители Московской области могут получать SMS-оповещения об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

Инициаторами новой услуги стали сотрудники Мособлэкомониторинга. Для того чтобы получать такие сообщения, нужно авторизоваться на сайте организации. Еженедельно на указанный номер будут приходить SMS с актуальной информацией о погоде.

Как объяснил руководитель регионального Минэкологии, заместитель председателя областного правительства Андрей Разин, ведомство давно практикует оповещение о неблагоприятных метеоусловиях. Такие SMS рассылаются предприятиям, которые в свою очередь обязаны сократить объемы работ при получении подобных сообщений.

При этом глава подмосковного ведомства Андрей Разин добавил, что жителей региона также будут информировать, когда погодные условия сложатся таким образом, что могут появляться неприятные запахи рядом с различными предприятиями.

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Московская областьSMS-оповещениепрогноз погоды
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