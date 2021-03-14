Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 14 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами возможны дождь, мокрый снег и гололедица.

Столбики термометров в Москве поднимутся до двух-четырех градусов выше нуля, в ночь на понедельник, 15 марта, ожидается около одного градуса тепла. В Московской области температура составит от нуля до плюс пяти градусов, в ночь на понедельник — до минус двух градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области будут информировать об ухудшении погоды с помощью SMS.

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