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Синоптик пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны

Юлия Курганова

Город

Весна будет медленно наступать в столице. В среду, 24 марта, на следующей неделе в городе потеплеет до семи градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется, — рассказал он.

Синоптик отметил, что при этом ночные температуры в Москве до конца недели будут снижаться. Так, в субботу, 20 марта, будет до минус девяти градусов.

Вильфанд рассказал, что с понедельника, 22 марта, дневная температура в столице начнет повышаться до 4-5 градусов, а в среду достигнет семи градусов.

Также в воскресенье, 21 марта, усилится ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС.

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Роман ВильфандМосквавесна
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