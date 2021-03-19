Синоптик пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Весна будет медленно наступать в столице. В среду, 24 марта, на следующей неделе в городе потеплеет до семи градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется, — рассказал он.

Синоптик отметил, что при этом ночные температуры в Москве до конца недели будут снижаться. Так, в субботу, 20 марта, будет до минус девяти градусов.

Вильфанд рассказал, что с понедельника, 22 марта, дневная температура в столице начнет повышаться до 4-5 градусов, а в среду достигнет семи градусов.

Также в воскресенье, 21 марта, усилится ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна