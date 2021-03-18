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Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Кирилл Николаев

Город

В последние выходные марта температура в Москве поднимется до плюс 10 градусов. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, если ночная температура еще будет колебаться от минус 4 до плюс 1, то днем воздух прогреется от плюс 5 градусов. В середине финальной недели марта ожидается до плюс 10.

— То есть уже запахнет настоящей весной, — цитирует Тишковца агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что пока среднемесячная температура в столице на 1,1 градуса ниже положенной климатической нормы.

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