«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

В столице объявили «желтый» погодной уровень опасности из-за гололедицы до вечера 19 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в четверг, 18 марта.

— Прочие опасности. Местами гололедица, — говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение действует до 21:00 пятницы, 19 марта.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 18 марта.

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