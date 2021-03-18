Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В четверг, 18 марта, погоду в столичном регионе будет определять северо-западная часть циклона. Он принес облачную погоду, местами возможен слабый снег.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, в Подмосковье возможно от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России к выходным.

Читайте также: Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока из-за потепления