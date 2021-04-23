«Рейд по первоцветам» и «Секретный код»: как пройдут выходные с Мосприродой

Фото: предоставлено ГБУ «Мосприрода»

Специалисты Мосприроды 24 и 25 апреля приглашают жителей столицы принять участие в экологических мероприятиях: интерактивных экскурсиях, квестах и мастер-классах.

В субботу, 24 апреля, в заказнике «Зеленоградский» на эколого-познавательном маршруте «Рейд по первоцветам» участникам программы предстоит найти редкие виды ранних цветущих растений.

Тематическое занятие «Период гнездования» состоится в экоцентре «Конный двор». Ребятам покажут гнезда птиц, а в завершении мероприятия пройдет мастер-класс по росписи скворечников.

В экоцентре «Пчеловодство» взрослых и детей приглашают проверить свои знания в викторине о земноводных. Здесь пройдет праздник «День спасения лягушек» с мастер-классом по плетению лягушонка из бисера.

В выходные дни, 24 и 25 апреля, в экоцентре «Скворечник» пройдет творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу», где ребята сделают цветок из оригами и народную куклу из ниток. Здесь же можно принять участие в дидактической игре «Знаем, умеем, сортируем».

Обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции и квест «Собираем правильно» состоятся в экоцентре «Лесная Сказка».

В воскресенье, 25 апреля, экоцентр «Конный двор» приглашает принять участие в квесте-путешествии «Секретный код». А в экоцентре «Битцевский лес» пройдет квест «Кто в лесу самый?», где участников ждет зоолого-ботаническая игра с загадками и ребусами о необычных способностях животных и растений.

Интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту» пройдет в экоцентре «Воробьевы горы».

Экологические мероприятия пройдут и на ВДНХ: в экоцентре «Цветоводство» гостей ждут на лекции «Декоративные травы для весеннего сада», а в экоцентре «Пчеловодство» — на викторине «Спасители Земли».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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