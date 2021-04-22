День Земли и «Библионочь»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Приближаются апрельские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 24 и 25 апреля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор ежегодная городская акция «Библионочь». Ее тема — «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. В субботу, 24 апреля, библиотеки, литературные музеи и выставочные залы представят специальную программу. Старт «Библионочи-2021» пройдет в Российской государственной библиотеки для молодежи, где экипаж Международной космической станции поприветствует участников по видеосвязи.

В главной взрослой библиотеке страны гостей ждут выставка о чудовищах и динозаврах, звуковой перформанс, инсталляция и фильм на потолке. Экскурсии в хранилища пройдут по нескольким маршрутам: «Машина времени» познакомит посетителей с кинорубкой и пневмопочтой; «Созвездие коллекций» покажет, с каких коллекций началась история библиотеки; «Семейная галактика» представит раритетные книги Романовых; «Неизвестные миры» покажет особые миры.

Фото: Вечерняя Москва

В главной детской библиотеке страны «Библионочь» откроет артист Александр Олешко, который прочтет отрывки из «Незнайки на Луне» Николая Носова и «Девочки с земли». А еще посетителей удивит научное шоу «Космически! Как готовятся космонавты, и что полезного МКС дала Земле».

Программа «Библионочи» в Российской библиотеке искусств включает выставки и экскурсии, мастер-класс и викторину, фильм и концерт. Начнется вечер с просмотра фильма «Бумажный солдат» режиссера Алексея Германа — младшего. Авторская экскурсия «Улица муз» по улице Петровские Линии расскажет о театральной и литературной жизни маленькой улочки. А свою эрудицию взрослые и дети смогут проявить на викторине «Что мы знаем о космосе?».

В Музее А. С. Пушкина акция начнется с лекции Сергея Венгерова «Библиохроника — проект государственного значения. Последний том». Далее посетителям будет предложено пройтись с экскурсией по выставке «Где живут герои А. С. Пушкина?».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Впервые в «Библионочи» примет участие Галерея Ильи Глазунова. Здесь пройдет тематическая экскурсия «Образы русской классической литературы в творчестве Ильи Глазунова», где посетители смогут увидеть работы художника к произведениям русских поэтов и писателей.

Порадуют посетителей акции «Библионочь» и кинотеатры Москино, которые представят зрителям культовую советскую фантастику «Через тернии к звездам».

В субботу, 24 апреля, в Москве пройдет первая в этом году очная акция «Открой#Моспром». В рамках акции все желающие могут бесплатно посещать 34 промышленные площадки столицы. Москвичей в гости ждут машиностроительные, пищевые и космические промышленные предприятия. Некоторые объекты примут гостей впервые. Например, Щербинский лифтостроительный завод.

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Кроме того, в воскресенье, 25 апреля, в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва» все желающие смогут принять участие в интеллектуальной игре «Квиз, плиз!».

Событие мирового масштаба День Земли приглашает отметить в субботу, 24 апреля, Дарвиновский музей. Тема праздника — «Восстановим нашу Землю». Гостей ждут: научная битва Science Slam, экскурсия по экологической тропе, школа юного почвоведа, опыты с землей, игры и занятия, растения-хищники и экзотические насекомые.

Кандидат биологических наук А. В. Якушев на лекции «Невидимый мир почвы» расскажет, как невидимые организмы влияют на вполне видимое плодородие почвы и жизнь на Земле. Садоводам всех возрастов будет интересно посетить мастерскую «Во саду ли, в огороде». А пройдя квест «Загадки Земли», участники получат уникальный документ — «Удостоверение жителя Земли».

Фото: pixabay.com

Празднование Дня Земли пройдет и в столичных парках. Так, парк «Сокольники» зовет гостей в воскресенье, 25 апреля, принять участие в акции «Укоренись в парке». В Измайловском парке 24 апреля состоится показ детского спектакля-мюзикла «Коты», а 25 апреля организуют анимационные мероприятия.

На экзотических жителей нашей планеты в воскресенье, 25 апреля, приглашает посмотреть Биологический музей имени Тимирязева. Здесь на «Террамании» можно увидеть тех, кого редко заводят в городских квартирах: змей, варанов, черепах, хамелеонов, лягушек, улиток, пауков, скорпионов.

А водные обитатели Земли во всей красе предстанут перед жителями столицы на программе «Зубастые выходные» в «Москвариуме». Настоящая звезда программы — первенец белоперой акулы, который появился на свет в январе. Его, а также других обитателей аквариума можно увидеть на экскурсии «Акулы и скаты Мирового океана». Кроме того, 24 и 25 апреля в «Москвариуме» пройдет «акулий» квест.

Поклонников современного искусства в ближайшие выходные ждут на выставке «Скульптура. От имени автора», которая открылась в центре «РОСИЗО». В экспозицию вошли произведения московских скульпторов Михаила Дронова, Сергея Мильченко, Дмитрия Тугаринова и Александра Цигаля.

Фото: Пресс-служба музея

Работы каждого скульптора размещены в персональном зале, по которому создан аудиогид. Кроме того, гости выставки смогут «перенестись» в мастерские художников, благодаря видеоинтервью с ними. А в медиазале посетители могут увидеть документальный фильм, посвященный скульпторам.

Музей архитектуры им. Щусева в субботу, 24 апреля, приглашает москвичей на первую ювелирную выставку в своей истории «Epic Jewellery. От мостов к архитектуре космоса». Посетители увидят кольцо-мост с движущимся по нему драгоценным камнем-«поездом», серьги в виде марсианского строения в миниатюре, подвеску — архитектурный план готического собора. Многие украшения представляют собой действующие механизмы. Сопровождает выставку музыка, специально записанная для экспозиции композитором А. Болдачевым.

Поклонников народного творчества 24 и 25 апреля ждут «Экспоцентре», где пройдет выставка-ярмарка «Жар-птица. Весна-2021». Гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров. А «Город мастеров» откроет секреты профессионального мастерства.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 22 апреля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: экшен-триллер Гая Ричи «Гнев человеческий», возвратившийся на экраны «Властелин колец: Две крепости», драма «Великий», основанная на реальном событии, пара ужастиков — «Сверхъестественное» и «Тьма: Монстры за поворотом», российские «Любовь и монстры», «Москвы не бывает» и «Долгая дорога домой», семейный мультфильм «Руфус: Хроники волшебной страны» и итальянская драма «Порочная связь».

А в кинотеатрах сети «Москино» в ближайшие выходные, 24 и 25 апреля, можно будет увидеть фильмы Московского международного кинофестиваля. Ленты представлены в четырех программах: «Ким Кидук. Послесловие», «Кинорежиссерки нашего времени», «Вокруг света» и «Русский след». При этом все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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