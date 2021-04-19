«Космический» навигатор по «Библионочи»: встречи с космонавтами, экскурсии и фильмы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз. Ее тема — «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 24 апреля библиотеки, литературные музеи и выставочные залы представят специальную программу. В нее войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила свой гид по библиотечной ночи.

Старт «Библионочи-2021» пройдет в Российской государственной библиотеке для молодежи, где экипаж Международной космической станции поприветствует участников по видеосвязи.

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

В главной детской библиотеке страны «Библионочь» откроет заслуженный артист России Александр Олешко, который прочтет отрывки из «Незнайки на Луне» Николая Носова и «Девочки с Земли» Кира Булычева. Гости смогут принять участие в интерактивных занятиях, встретиться с авторами книги «Космические сказки», послушать интерактивный концерт группы «КанариоБэнд». А еще посетителей удивит научное шоу «Космически! Как готовятся космонавты и что полезного МКС дала Земле».

В детской библиотеке № 14 во время акции «Библионочь» состоится встреча с космонавтом Марком Серовым. Взрослые и дети узнают о космических путешествиях и обсудят перспективы пилотируемой космонавтики.

В Центральной библиотеке № 21 можно будет сделать модель Солнечной системы, провести научные опыты и принять участие в квесте. А в Центральной библиотеке № 249 состоится концерт «Миллионы галактик».

Активными участниками акции из года в год становятся литературные музеи столицы. Так, в Музее А. С. Пушкина акция начнется с лекции Сергея Венгерова «Библиохроника — проект государственного значения. Последний том». Далее посетителям будет предложено пройтись с экскурсией по выставке «Где живут герои А. С. Пушкина?».

Фото: художник Орест Кипренский

В мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате пройдет презентация альбома «Коллекция декоративно-прикладного искусства. Часы». А затем состоится экскурсия «Чтение — вот лучшее учение».

В мемориальной квартире Андрея Белого пройдут две экскурсии: «Звездное небо над головой...»: Андрей Белый в поисках идеала» и блиц-экскурсия «Андрей Белый и его прекрасные дамы».

Экскурсия «Книги в жизни Тургеневых» в Доме-музее И. С. Тургенева познакомит посетителей с первыми публикациями стихотворений и поэм молодого Тургенева, первым изданием «Записок охотника», а также с первыми публикациями многих повестей и романов.

Дом Любощинских — Вернадских (литературный музей) предложит посетителям лекцию «Повторения во вселенной: космические образы в рассказе Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека». Слушателям расскажут о философском содержании и литературном контексте рассказа, мифологическом источнике его образов. При этом лекция будет сопровождаться показом одноименного анимационного фильма.

Музей Булгакова в рамках «Библионочи» откроет выставку «Первая обложка», посвященную истории оформления обложек изданий произведений писателя — от первого прижизненного сборника «Дьяволиада» из первого конфискованного тиража 1925 года до впервые изданного на русском языке в 2020 году комикса Миши Заславского и Аскольда Акишина по роману «Мастер и Маргарита».

Впервые в «Библионочи» примет участие галерея Ильи Глазунова. Здесь пройдут тематические экскурсии «Образы русской классической литературы в творчестве Ильи Глазунова», где посетители смогут увидеть работы художника, созданные к произведениям русских поэтов и писателей.

Традиционно активное участие в акции принимает объединение «Выставочные залы Москвы». Каждая галерея готовит эксклюзивную программу. Так, Галерея XXl века приглашает на творческую встречу с автором вставки «Libri Liberum. Бук-арт Валерия Корчагина».

Мастер-класс «Путь к звездам» презентует гостям галерея-мастерская «Варшавка». В галерее «Ходынка» литературовед Анна Гранатова прочитает лекцию «Человек и мир будущего», в которой расскажет о писателях-фантастах и их видении мира будущего. Галерея «На Песчаной» приглашает на экскурсию по выставке «Поле».

Читка «Театр абсурда» пройдет в галерее «Измайлово». «Библионочь» в галерее «На Каширке» посвящена теме аналоговых технологий в искусстве и тому, как они сосуществуют с технологическим прогрессом сегодня.

Галерея «Электромузей» ждет гостей на акцию «Ночь живого чтения». А в галерее «Загорье» пройдет книжный своп.

В акции «Библионочь» принимают участие и издательства. Так, «Самокат» приглашает детей и родителей на мастер-класс, который поможет научиться управлять своими эмоциями. А затем праздничная программа продолжится приключением «Транссиб: поезд отправляется. Кунгур». Его участники в архитектурной мастерской под стук колес будут читать, «гулять» по городам, разгадывать загадки, погружаться в городские легенды и творить.

Фото: kinopoisk.ru

Порадуют посетителей акции «Библионочь» и кинотеатры Москино, которые представят зрителям культовую советскую фантастику «Через тернии к звездам». Гостям кинотеатров «Полет», Сатурн», «Молодежный» и «Вымпел» предстоит встреча с карликом Туранчоксом, бурлящей биомассой и завораживающей Еленой Метелкиной в главной роли.

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