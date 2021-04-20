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Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021»
Фото: freepik.com

Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021»

Кирилл Николаев

Город

В субботу, 24 апреля, в столице в десятый раз пройдет акция «Библионочь». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, в этом году акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Культурные площадки Москвы проведут более 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18:00 и завершатся в 04:00 25 апреля.

— Традиционно готовится и специальная детская программа «Библиосумерки». Она стартует пораньше — в 16 часов, — отметила Наталья Сергунина.

Участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Большая часть мероприятий пройдет в прямом эфире. Всего подготовлено пять онлайн-площадок: «Библиосумерки», «ПРОчтение и не только», «Соседний стеллаж», «Просто космос» и «Диалоги о прошлом и будущем». Расписание трансляций доступно на сайте акции.

Читайте также: Наталья Сергунина: Российские звезды записали авторские подкасты о Москве

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