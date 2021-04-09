Библионочь пройдет в выставочных залах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Всероссийская акция «Библионочь-2021» пройдет 24 апреля. Тема этого года — «Книга — путь к звездам».

Объединение «Выставочные залы Москвы» примет участие в акции, в рамках которой все мероприятия проводятся бесплатно.

Галерея XXl века приглашает москвичей и гостей столицы на творческую встречу на выставке «Libri Liberum. Бук-арт Валерия Корчагина». Зрителей ждет встреча с автором экспозиции, творчество которого сочетает в себе многие подходы в создании рукотворных книг. Персональная мифология автора самобытна, в ней переплетаются личный опыт и нетривиальные бытовые сюжеты.

Акция «Счастливая книга» пройдет в галерее «Богородское». Галерея разыграет одну из своих книг. Для участия необходимо посетить действующую экспозицию и вписать номер входного билета в список участников розыгрыша.

Мастер-класс «Путь к звездам» презентует своим гостям галерея-мастерская «Варшавка». Его участникам предстоит научиться ремеслу создания мозаичных композиций. Каждый посетитель сможет получить индивидуальные рекомендации по созданию своего творческого «шедевра» в выбранном жанре.

В галерее «Ходынка» литературовед Анна Гранатова прочитает лекцию «Человек и мир будущего», в которой расскажет о писателях-фантастах и их видении мира будущего. У слушателей будет шанс познакомиться с творчеством Ж. Верна, И. Ефремова, С. Лемма, А. Богданова, А. Азимова, И. Обручева и А. Толстого.

Галерея «На Песчаной» приглашает посетителей на вечернюю экскурсию по выставке «Поле», темой которой является разговор о поле как о бесконечно разнообразном паттерне.

Читка «Театр абсурда» пройдет в галерее «Измайлово». При этом участниками читки станут гости галереи. Читать по ролям предложат пьесы Марыси Злобек.

Лекция «У истоков концептуализма» искусствоведа Анна Першина состоится в галерее «Беляево». Слушатели познакомятся с основополагающими идеями концептуализма как художественного направления, которое зародилось в Америке и Европе конца 60-х годов. Часть лекции будет посвящена истории концептуального искусства в районе Беляево.

«Библионочь» в галерее «На Каширке» посвящена теме аналоговых технологий в искусстве и тому, как они сосуществуют с технологическим прогрессом сегодня. В рамках мероприятия на плазмах пройдут показы мультфильмов Нормана Макларена, Александра Алексеева, а также современных авторов, берущих за основу ручные процессы, сочетая их с технологическими возможностями нашего времени.

Галерея «Электромузей» ждет гостей на акцию «Ночь живого чтения». В ламповой атмосфере посетители познакомятся с подборкой изданий, заглянут под обложку и буквально отдадут им голоса.

В «Библионочь» в галерее «Загорье» пройдет книжный своп. Это общение за чашкой чая с разговорами о литературе и не только, с рассказами о книгах, которыми готовы поделиться.

В галерее «Парк» соберется ридинг-группа, посвященная книге британской писательницы Оливии Лэнг «Почему писатели пьют. Путешествие к источнику эха». К совместному чтению и обсуждению приглашаются все желающие. Гостей ждет путешествие по Америке, в котором рассказчица задумается о связи искусства и алкоголя.

Все мероприятия проходят по предварительной регистрации, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Выставочные залы Москвы пригласили горожан на апрельские выставки