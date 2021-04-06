Выставочные залы Москвы пригласили горожан на апрельские выставки

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставочные залы Москвы приглашают горожан на новые выставки. Зрителям будут представлены как персональные проекты, так и коллективные экспозиции, исторические, современные, живописные — на любой взыскательный вкус.

Галерея «Измайлово» с 2 по 25 апреля представляет зрителям персональную выставку Павла Боркунова «Поставленная на паузу», которая пытается осмыслить «новую реальность». Особенность истории в том, что ее центральный персонаж — не художник, а его модель. На паузу поставлена героиня. Комикс о ее бытовании превращается в летопись, а летопись читается как комикс.

В галерее «Печатники» с 2 по 27 апреля открыта выставка «Связь времен через культуру», где можно увидеть наряды различных эпох, головные уборы, маски древних цивилизаций, доспехи и бутафорское оружие, авторские куклы и предметы быта, а также технические наброски и живопись.

Фото: vzmoscow.ru

В галерее «Печатники» с 2 по 27 апреля работает выставка «Акварельный CG-арт», на которой представлен уникальный синтез жанров: традиционной акварельной живописи и новых технологий. Зрители увидят картины, созданные с использованием техники классической акварельной лессировки и дополненные с помощью ярких элементов цифровой графики.

Галерея «Нагорная» с 3 апреля по 6 июня представляет коллективную выставку художников из самоорганизации Baseless «(НЕ)Видимые города». Посетители увидят представление современных художников о городской среде, взаимодействие с ней и внутри нее. Особое внимание художники уделяют теме надзора и наблюдения.

Выставку «Я как все не как все» представляет с 4 апреля по 9 мая галерея «На Каширке». Посетители попадут в яркий калейдоскоп, представляющий работы студии Вероники Павленко, собравшей вокруг себя круг художников «с особыми способностями».

Здесь же с 3 апреля по 9 мая открыта выставка «Большая родня», которая рассказывает о династии четырех поколений московских художников. Среди них скульпторы, живописцы, прикладники, художники театра, фотографы, дизайнеры.

Галерея «Богородское» с 4 апреля по 29 июня представляет выставку художницы из Сибири Анны Коробейниковой «О тишине на поле», где в качестве холстов использованы гобеленовые покрывала.

Выставка «Libri Liberum. Бук-арт Валерия Корчагина» с 8 апреля по 9 мая ждет своего зрителя в галерее XXI века. Художник сочетает в своих работах разнообразные подходы — от эстетики ар-деко до панковской репрезентации книги.

Галерея «Пересветов переулок» с 9 по 21 апреля покажет выставку «Локальные исследования Анны Таганцевой-Кобзевой», на которой будут показаны материалы проектов, переосмысляющих практики ситуационистского дрейфа. Здесь же с 9 апреля по 9 мая художница представит и второй свой проект — выставку «Это уйдет и останется».

«Электромузей в Ростокино» в апреле представит три экспозиции. Первая из них, «Вечная батарейка», будет работать с 9 апреля по 30 мая. Зрителям предлагают поразмыслить на тему вечных процессов — поисков альтернативных источников электрической энергии.

Вторая выставка FTUE ждет зрителей с 9 апреля по 13 июня. Экспозиция представляет проекты победителей конкурса разработки видеоигр Keep Calm Do Games в номинации «Лучшая коллаборация с медиахудожниками».

С 9 апреля по 13 июня для посетителей галереи работает выставка «Бесконечности покоя / Quietless», где можно услышать саундскейп пространства.

Галерея «На Песчаной» с 10 апреля по 16 мая представляет персональную выставку художницы Марии Титовой «Поле». Серии работ художницы посвящены ботаническому разнообразию — сорной траве, цветам и листьям.

Выставка «Лабиринты и спирали» с 9 апреля по 16 июня открыта в галерее «Загорье». В экспозицию выставки вошли этнографические предметы со спиралевидными элементами: старинные прялки, предметы старинного народного костюма, тканые орнаментированные полотенца, работы в технике золотного шитья, мозаики.

Фото: vzmoscow.ru

Здесь же с 9 апреля по 16 июня представлена выставка «Мир в объективе: Рио-де-Жанейро» фотографа Виктории Гуськовой.

Ежегодная выставка-конкурс детского творчества «Звездные мечты» ждет гостей в галерее «Беляево» с 9 апреля по 16 мая. Проект приурочен к 60-летию первого полета человека в космос.

Выставка «Супергерои галактики» с 13 по 18 апреля открыта в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке». Здесь с помощью волшебной щуки посетители будут призывать духов космических супергероев.

Галерея А3 с 17 апреля по 13 июня представляет выставку «Переписка из двух углов». Зритель, попадая в «комнаты», оказывается в пространстве контрастов и противоречий и, двигаясь внутри экспозиции, ведет визуально-смысловой диалог между эмоциональным и рациональным.

Выставка «Вчера, сегодня, завтра», в рамках которой рассматривается творчество художественной династии трех поколений Становых, с 18 апреля по 23 мая открывается в галерее «Солнцево».

Галерея «Пересветов переулок» приглашает москвичей на выставку художницы Лилии Бабаян «Романово. Обитаемый остров» с 25 апреля по 9 мая. Проект рассказывает о карантинной весне 2020 года, проведенной ею в деревне Романово, население которой составляет только один человек.

Персональная выставка Венеры Казаровой «История ночи, рассказанная одной лампочкой» с 25 апреля по 16 мая ждет посетителей в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке». В основе экспозиции — сюрреалистичные образы из сновидений, сочетающиеся с записями из видео-дневника художницы.

Галерея «Измайлово» с 30 апреля по 23 мая представит выставку «Районный bestиарий», в центре внимания которой — исследования места различными инструментариями художников, чьи мастерские расположены в районе Измайлово и окрестностях.

Читайте также: День культурного наследия пройдет в выставочных залах Москвы