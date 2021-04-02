День культурного наследия пройдет в выставочных залах Москвы

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Ежегодно 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, в Москве проводится День исторического и культурного наследия. Выставочные залы города традиционно подготовили к празднику большую программу. Принять участие в ней можно бесплатно, сообщается на сайте организации.

Так, в галерее «Измайлово» пройдет мастер-класс «В маске». Его участники будут создавать портрет модели на картонной основе из пластилина. Кроме того, состоится фотосессия, где каждый сможет примерить карнавальную маску.

Блиц-выставка «Ироническая графика Советских времен» пройдет в галерее-мастерской «Варшавка». Представленные работы принадлежат карикатуристу Владимиру Мочалову. На них историческое прошлое родной страны изображено с добрым юмором.

Галерея «Ходынка» в День культурного наследия зовет зрителей на мультижанровый импровизационный спектакль в формате стендап шоу «(Без) конечная история».

Экскурсия по персональной выставке художника, иллюстратора, преподавателя Марии Титовой состоится в галерее «На Песчаной». Основной темой выставки является разговор о поле. Для выставки художник работает с такими материалами, как сорная трава, васильки, камни, песок, снег.

На интерактивную экскурсию «Музей в чемодане. Мальчики и девочки в прошлом» взрослых и детей приглашает галерея «ЗДЕСЬ на Таганке». Участники мероприятия не только поговорят об истории игр и игрушек, но и с помощью легкоплавкого металла выплавят солдатиков.

В галерее «Беляево» состоится концерт классической музыки, в афише которого заявлена музыкаЛ. Ван Бетховена, Ф. Шуберта, С. Прокофьева, Н. Капустина.

Музыкальный концерт состоится в галерее «На Каширке». Зрители услышат произведения советских и зарубежных авторов классической музыки, а также поэтические произведения о Москве.

На концерт детского фольклорного ансамбля «Сударушка» гостей зовет галерея «Загорье». В репертуаре коллектива русские народные песни.

Встреча-экскурсия с художниками — участниками выставки «Вечная батарейка» состоится в галерее «Электромузей в Ростокино».

Лекцию «Особняк С. П. Рябушинского как манифест стиля модерн» можно будет услышать в День культурного наследия в галерее А3. О стиле модерн и его примерах в Москве расскажет искусствовед Елена Олейник.

А в галерее «Парк» состоится public talk с директором музея истории МСХА Станиславом Величко. Речь пойдет о творчестве художника-графика Алексея Андреева.

Галерея «На Шаболовке» представит своим гостям экскурсию по выставке «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве». Экскурсию проведет куратор проекта Нади Плунгян. Затем здесь же состоится экскурсия по выставке «Анатомия конструкций», которую проведут студенты и преподаватели архитектурной школы МАРШ.

В галерее «Пересветов переулок» пройдет экскурсия в необычном формате. Осматривая представленные выставки, посетители узнают историю изменений внешнего вида галереи с 1986 года. Материалом для экскурсии станут архивные фотографии разных лет, сделанные на знаковых для галереи выставках.

В рамках Дня культурного наследия в галереях пройдет несколько мастер-классов: в галерее «Нагорная» — мастер-класс «Реставрация: туда и обратно», в галерее «Печатники» — книжный своп, в галерее «Солнцево» — мастер-класс «Кокошник».

Принять участие в путешествии «И это все для Вас!» гостей зовет галерея XXI века. А в галерее «Богородское» эксперт расскажет посетителям об интересных и порой скрытых достопримечательностях местности, где она расположена.

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