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День культурного наследия пройдет в музее Пушкина
Фото: Пресс-служба Государственного музея имени А. С. Пушкина

День культурного наследия пройдет в музее Пушкина

Ольга Маркова

Культура

Ежегодно 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, в Москве проводится День исторического и культурного наследия. Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы в этот день будут открыты для бесплатного посещения, сообщается на сайте музея.

В этот день посетители смогут принять участие в обзорной экскурсии «Пушкин Forever, или «…будь заодно с гением!» по экспозиции «А. С. Пушкин и его эпоха», экскурсии по экспозиции выставки-загадки «Где живут герои Пушкина?», экскурсии «В гости к Пушкину» по экспозиции «Мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате», экскурсии «В гостях у Тургеневых».

В музее Андрея Белого гостей ждут две экскурсии: «Дом Андрея Белого: история квартиры, музея, коллекции» и «Андрей Белый: эпоха в зеркале судьбы».

На пешеходной экскурсии «Интервью с ампиром» участникам расскажут о послепожарной Москве пушкинского времени. Экскурсия предлагает знакомство с усадьбой Хрущевых, построенной в 1814–1817 гг. в стиле ампир, а также прогулку по улице Пречистенке и прилегающим переулкам, где сохранились образцы послепожарной московской застройки.

А вечером в доме-музее И. С. Тургенева зрители увидят премьеру музыкального моноспектакля к 200-летию со дня рождения Полины Виардо «Рождение звезды».

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