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Столичные парки и музеи подготовили программу для детей на неделю
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные парки и музеи подготовили программу для детей на неделю

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Центральная площадь, 1 Карта всех событий

Библиотеки, культурные центры, музеи и парки города подготовили для юных москвичей программу с 29 марта по 4 апреля.

Правильно держаться на сцене научат в культурном центре «Зеленоград». На мастер-классе «Сценические движение», который пройдет 29 марта в 16:00, покажут упражнения для овладения своим телом во время выступления. На открытом уроке по карате в культурном центре «Дружба» продемонстрируют технику санбон кумите, начало — 29 марта в 19:00. А 30 марта в 12:00 юные москвичи смогут принять участие в районных соревнованиях по игре в дартс в библиотеке № 39 «Познание».

Выставка цветных открыток с изображением советских космонавтов подойдет тем, кто увлекается космосом. Увидеть коллекцию можно будет 1 апреля в 12:00 в библиотеке № 24 имени Назыма Хикмета. На онлайн-занятии «Археология Древнего Рима», подготовленном Бабушкинским парком, можно будет узнать о том, что сохранилось от империи до наших дней, а также виртуально прогуляться по Риму.

Обо всей детской программе на неделю можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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