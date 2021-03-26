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Программы о заповедных территориях пройдут на фестивале «Первозданная Россия»
Фото: fotocult.ru

Программы о заповедных территориях пройдут на фестивале «Первозданная Россия»

Ольга Маркова

Культура

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия, который проходит в Новой Третьяковке до 4 апреля, ближайшие выходные дни, 27 и 28 марта, посвятит заповедным территориям нашей страны.

Традиционно в уик-энд фестиваль превращается в уникальную просветительскую площадку, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы, детская программа и показы новейших документальных фильмов.

В субботу, 27 марта, посетителей приглашают принять участие в интерактивном квесте по залам экспозиции. Юных москвичей зовут на интерактивный урок «Дружи с заповедными островами», а взрослых — на дискуссию «Как дружить с заповедными островами». На мастер-классе «Путешествие по заповедным уголкам России» гостей фестиваля ждет встреча с фотографом Александром Железняком.

О редких гренландских китах, о том, как они счесывают старую кожу и устраивают странные хороводы, а на закате и ночью начинают «китовые пляски», посетителям расскажут во второй половине дня.

Продолжится познавательная программа в кинозале фестиваля, где зрителям покажут уникальный фильм о нарвале — обитателе российской высокоширотной Арктики. Внесенный в Красную книгу России «морской единорог» до недавнего времени системно не изучался.

Экскурсии «Лето в Приморье» о жизни птиц Дальнего Востока и «Чудо природы. Куриловская степь» о краснокнижных тюльпанах и других растениях края завершат лекционный день.

В воскресенье, 28 марта, состоится премьера двух серий нового проекта «Тайные механизмы природы». Перед гостями фестиваля предстанет животный мир Камчатки, природа Приазовского заказника и сокровища путоранских каньонов. А в кинозале форума зрители увидят показ последней работы американского режиссера — фильм об удивительном Дагестане «Там, где горы касаются небес».

Самых юных гостей фестиваля в выходные дни ждут на занимательных мастер-классах, посвященных удивительным животным России и заповедникам.

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