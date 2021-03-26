Интерактивная выставка «Старинная игротека» пройдет в Крутицком Подворье

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Интерактивная выставка «Старинная игротека» приглашает москвичей в Крутицкое Подворье. До 25 апреля взрослые и дети могут не только узнать историю происхождения игрового жанра, но и освоить некоторые ныне незнакомые игры.

Все экспонаты выставки предназначены для того, чтобы в них играли, то есть с ними можно взаимодействовать. За познавательную часть мероприятия отвечают лекции и мастер-классы по настольным играм прошлого.

Кроме того, гости Крутицкого Подворья могут принять участие в экскурсии «Игры народов мира от античности до середины ХХ века», а также в экспериментах с подвижными играми.

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