Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Интерактивная выставка «Старинная игротека» пройдет в Крутицком Подворье
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Интерактивная выставка «Старинная игротека» пройдет в Крутицком Подворье

Ольга Маркова

Культура

Интерактивная выставка «Старинная игротека» приглашает москвичей в Крутицкое Подворье. До 25 апреля взрослые и дети могут не только узнать историю происхождения игрового жанра, но и освоить некоторые ныне незнакомые игры.

Все экспонаты выставки предназначены для того, чтобы в них играли, то есть с ними можно взаимодействовать. За познавательную часть мероприятия отвечают лекции и мастер-классы по настольным играм прошлого.

Кроме того, гости Крутицкого Подворья могут принять участие в экскурсии «Игры народов мира от античности до середины ХХ века», а также в экспериментах с подвижными играми.

Читайте также: Столичных жителей пригласили отметить Всемирный день театра на ВДНХ

Настольные игрыинтерактивные экспозициивыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте