Столичных жителей пригласили отметить Всемирный день театра на ВДНХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ приглашает жителей столицы отметить Всемирный день театра. С 27 марта по 3 апреля гостей выставки ждут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы, а также премьеры интерактивных спектаклей и передачи о легендах мира театра.

Так, в кафе павильона «Книги» москвичам покажут выпуск проекта «Диалоги под куполом». Цикл передач о кино и театре посвятят советскому актеру театра и кино, артисту эстрады Андрею Миронову. Мероприятие состоится 27 марта в 16:00. Те горожане, у которых не будет возможности посетить показ лично, смогут посмотреть трансляцию 29 марта в 18:00 на официальных страницах ВДНХ и «Росизо» в «Фейсбуке».

Программу на два дня подготовили «Москвариум», «Городская ферма» и Музей кукол. Так, 27 и 28 марта в центре океанографии состоятся бесплатные мероприятия для юных зрителей до пяти лет. Их ждет интерактивный спектакль «Морское путешествие», поставленный сотрудниками центра специально ко Всемирному дню театра.

Оранжерея «Городской фермы» подготовила оригинальные мастер-классы «Пальчиковая кукла» и «Театр теней». Участники смогут изготовить куклу на палец, создать собственную куклу для теневого театра и посмотреть, как проходят спектакли. А в 13:00 и 15:00 на квесте «Актер-растеряха» горожане помогут театральному герою собрать все необходимое для спектакля и успеть на представление.

В Музее кукол пройдет экскурсия «Король и шут» 27 и 28 марта в 14:00. В рамках мероприятиях участники узнают о шутовстве и чудачестве в русской и мировой истории. А 3 апреля в Музее кино на ВДНХ пройдет встреча киноклуба «(Кино)реальность». На мероприятии поговорят о Константине Станиславском и его методе работы актера над ролью.

Все события пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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