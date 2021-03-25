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Пять причин выйти из дома в выходные
Фото: Анна Быкова

Пять причин выйти из дома в выходные

Ольга Маркова

Культура

Приближаются завершающие март выходные. В город пришла настоящая метеорологическая весна, и уже это обстоятельство гонит на улицу насладиться первыми лучами теплого солнышка, дуновением ветерка, звонкими трелями птиц.

«Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 27 и 28 марта и станут дополнительным стимулом встать с уютного дивана.

Открывает обзор большая общегородская акция «Ночь театров», приуроченная к празднованию Международного дня театра. В культурной феерии примут участие театры, музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры. Гостей ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции, актерские читки, квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи.

В эту «Ночь театров» москвичи станут участниками весьма нетривиальных мероприятий. Так, театр «Экспромт» пригласил зрителей увидеть и обсудить репетицию премьерного спектакля. Театр «У Никитских ворот» представит премьеру сезона - моноспектакль «Сон смешного человека». В театре Армена Джигарханяна участники акции и вовсе смогут стать настоящими актерами. А «на сцене» Культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского гости увидят спектакль с закрытыми глазами. Детский камерный театр кукол раскроет тайны профессии артиста-кукловода, а в Московском театре кукол это ремесло можно будет освоить лично. А еще в акции впервые примет участие Московский зоопарк. И это далеко не все сюрпризы, подготовленные организаторами акции.

Настоящее пиршество литературоманов в эти дни ожидает посетителей Гостиного двора. На площадке международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fictio№22 собрались представители 29 стран. Каждый день на форуме работают тематические площадки: детская «Территория познания», куратором которой выступает Российская государственная детская библиотека, «Литературное кафе», зона семинаров и «Комиксы».

Нельзя пройти мимо еще одного «литературного» мероприятия, которое 27 и 28 марта охватит весь город. Речь идет о Неделе детской книги, которая проходит в библиотеках столицы. Здесь все желающие могут познакомиться с книжными новинками, послушать читки, встретиться с авторами и художниками, принять участие в мастер-классах, пройти квесты и проверить знания в квизах по литературным произведениям. Кроме того, в библиотеках города открыты выставки художников-иллюстраторов, подготовленные совместно с Международным фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс».

Поклонников классических выставок ждут в ближайшие выходные в Историческом музее, куда впервые за 15 лет Государственный Эрмитаж привез выставку из своих фондов. Экспозиция «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа» посвящена церемониальной и повседневной жизни русского двора - одного из самых великолепных монарших дворов Европы. Главными экспонатами экспозиции стали костюмы и аксессуары: Эрмитаж представил одежду и личные вещи российских императоров и императриц, служителей высочайшего двора времен последних Романовых.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 25 марта, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. Среди вновь прибывших зрители заметят и Годзиллу, и «Порталы времени», и советскую классику «Июльский дождь», и японский эксперимент мультипликаторов «Ая и ведьма».

Редакция «Вечерней Москвы» желает Вам провести эти выходные интересно и с пользой.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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