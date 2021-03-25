Годзилла и сильные женщины: что посмотреть в кинотеатрах с 25 марта

Фото: «Годзилла против Конга», 2021 год

Четверг — традиционный день премьерных показов в российских кинотеатрах. Среди новинок 25 марта, претендующих на завоевание сердец российского зрителя, и фантастические боевики, и триллеры, и приключения, и советская драма, и комедия, и, конечно, мультфильмы.

На звание самой ожидаемой премьеры четверга претендует фантастический триллер «Годзилла против Конга». Его действие происходит сразу после событий ленты «Годзилла-2: Король монстров» и через 47 лет после событий фильма «Конг: Остров черепа», события которого разворачиваются в 1973 году. Интерес к фильму накануне его выхода в прокат подогрела студия Warner Bros, показавшая трейлер экшена. Всего за сутки видео собрало более 26 млн просмотров. И дело даже не в том, что зритель с нетерпением ожидает эпичную битву титанов. В аннотации фильма заинтригованные поклонники франшизы «Вселенная монстров» услышали главное: намек на раскрытие множества тайн, спрятанных в недрах Земли. Трейлер фильма уже оправдал эти ожидания. Во-первых, появление новых монстров действительно будет. Так, в одной из сцен Конг сражается с летучей змеей, а затем рычит на гигантскую летучую мышь. В некоторых кадрах внимательный зритель заметит инопланетные корабли. И наконец, в ролике показали персонажа, впервые появившегося в фантазиях японских кинематографистов еще в 1974 году. Речь идет о Мехагодзилле — боевом роботе, созданном по образу Годзиллы. В общем, фанатам фантастических боевиков будет что обсудить после просмотра нового фильма, уже получившего благосклонные отзывы критиков.

Фантастический фильм «Поступь хаоса» расскажет зрителям о недалеком будущем. Фильм, снятый по трилогии Патрика Несса, с трудом пробивал себе дорогу на большой экран. Его сняли еще в 2017 году. Но тест-просмотры оказались провальными, и спустя два года фильм пересняли. В прошлом году прокат фильма был отложен из-за пандемии. Однако первые отзывы критиков о картине нелестны.

Канадская кинолента «Дочь волка» о сильной женщине, которая возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами, своего зрителя в прокате найдет. Джина Карано, сыгравшая главную роль, и Ричард Дрейфусс, главный злодей, действительно вжились в образ. Кроме того, ленту отличает многогранность сюжета, где зритель знает больше, чем герои, потому что наблюдает за развитием сюжетных линий одновременно.

В комедийной мелодраме «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» российскому зрителю лучше не искать глубокого смысла. Главные герои занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Они делают людей счастливыми, но их жизнь далека от совершенства. В сплетении судеб многочисленных героев слишком много фальши. Станиславский бы прокричал свое знаменитое «Не верю!». Не добавляет фильму позитива и неоднозначная репутация режиссера Денниса Дугана, которого не один раз номинировали на «Золотую малину» как худшего режиссера. Кстати, один раз он все-таки получил «заветную» статуэтку.

Еще одна американская кинолента «Порталы времени» призвана захватить внимание зрителей фантастическим сюжетом. По нему ученым удалось создать искусственную черную дыру, после чего по всему миру начинают появляться черные прямоугольники-двери, внушающие людям пройти сквозь них. Почти все подчинившиеся бесследно исчезают. Остановить начинающийся апокалипсис призваны главные герои, одного из которых сыграл Нил Хопкинс. Примечательно, что до этого полнометражного фильма актер отдавал предпочтение съемкам в телесериалах, которых в его фильмографии предостаточно.

Ретро-страничка четверга представлена советской драмой режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». Имя режиссера стало синонимом кинематографа оттепели. Фильм — попытка последовать стандартам французской новой волны. История тридцатилетних героев и пересмотр уже выработанных ранее позиций. Июльский дождь, с которого начинается фильм, — та самая точка отсчета, с которой главная героиня решается изменить свою жизнь.

Вниманию зрителей кинотеатры представят еще две ленты: драму «Гипосомния» и комедию «Махнемся телами». Первая лента производства немецких кинематографистов во главе с режиссером Морицом Бляйбтрой рассказывает о непростой жизни охранника в магазине и профессиональной деформации, которая ведет к бессоннице. В таких условиях герою тяжело поддерживать нормальные отношения с женой, а на работе вообще начинает твориться что-то непонятное.

Французский фильм «Махнемся телами» снят в жанре комедии и для большинства россиян, смотревших трилогию «Любовь-морковь», новаторским не станет. Но, возможно, лента на новаторство и не претендует. Фильм о сложных взаимоотношениях в семье, где близкие люди перестают слышать друг друга. Хочется, чтобы встали на твое место? Бойтесь своих желаний. В этой семейке все поменялись местами, включая бабушку.

Самых маленьких зрителей на больших экранах ждет премьера очередной серии цикла «Мульт в кино. Выпуск № 124. Весенние смешинки». На этот раз режиссеры Вера Мякишева, Михаил Медведев, Александр Люткевич и Николай Козлов расскажут ребятам истории про тучку, которая даст честное слово и постарается его не нарушить. Кроме того, в мультфильме Шарик пойдет на рыбалку, Лео и Тиг познакомятся с маленькой Вьюжкой, а Аленка из «Сказочного патруля» провалит экзамен.

Завершает обзор японский мультфильм «Ая и ведьма», который еще до выхода в российский прокат вызвал массу неоднозначных отзывов от критиков. По сюжету десятилетняя девочка Ая, заручившись поддержкой говорящего кота Томаса, пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому ремеслу. Мультфильм снят по новелле «Ирвиг и ведьма» британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Произведение стало последним в творчестве писательницы. Неизвестно, увидело бы оно свет в таком виде, будь автор жив: новеллу собрали из черновиков. От произведения остается ощущение недосказанности, которое перекочевало и в аниме.

Сам фильм выполнен в 3D CGI анимации, что для студии Ghibli стало, конечно, экспериментом. Его режиссер Горо Миядзаки, сын основателя студии, дотошно следует повествованию новеллы, что в итоге и порождает множество споров. Наверняка автор задумывала новеллу масштабным произведением с многочисленными художественными линиями. Эти сюжеты (те, которые Диана Уинн Джонс успела воплотить в черновиках) и воссоздали аниматоры. В итоге на экран вышла история, которая, достигнув кульминации, вдруг оборвалась на титрах, оставив зрителя в легком недоумении.

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