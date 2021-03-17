Фантастические мультфильмы и семейное кино: что выйдет в прокат 18 марта

Фото: Анна Быкова

Четверг — день, когда в прокат российских кинотеатров бурлящим потоком накатывают многочисленные премьеры фильмов и мультфильмов. Ближайший четверг, 18 марта, не стал исключением.

Удивительным образом в ближайшей премьерной афише киношедевры персонально для себя найдет любой зритель — от требовательного юного киномана до поклонника современного российского кинематографа.

Юные зрители и их родители по достоинству оценят фантастическую анимационную ленту «Айнбо. Сердце Амазонии» о бесстрашной героине, которая выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, она отправляется за помощью в компании удивительных зверей.

Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» понравится абсолютному большинству юных зрителей. Ведь в нем собрано все, что так нравится подрастающему поколению: искрометный юмор и фантастические приключения агентов сверхсекретного отдела магической безопасности, которым поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля.

Вдохновляющее путешествие по Италии ждет поклонников творчества Рафаэля. Документальный фильм «Рафаэль. Добрый гений» проведет их дорогой от Перуджи, где он был учеником великого Перуджино, до Флоренции, где он общался с Леонардо да Винчи и Микеланджело. А закончится путь… в Санкт-Петербурге, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров «принца искусств» из Урбино.

Российское современное кино представлено в прокате семейным фильмом «Пальма». Трогательная история собаки, которую не взяли на самолет и оставили на летном поле, имеет неожиданное продолжение. Пальма становится родственной душой для мальчика, который также неожиданно оказывается в аэропорту.

Еще один семейный фильм «Мой брат — супергерой!» представят в российском прокате итальянские кинематографисты. Фильм затрагивает сложные вопросы отношения к «особенным» детям. Главному герою Джеку придется проделать долгий путь, чтобы понять, что у людей с лишней хромосомой есть суперспособность, в которой нуждается человечество, — бесконечная доброта.

Поклонников триллеров, ужасов, боевиков, криминальных историй ждет встреча с несколькими премьерами: кинолентами «Никто», «Оборотень», «Хребет дьявола». Все они созданы в США. В фильме «Хребет дьявола» молодые геологи находят городок в горах Аппалачи. Думая, что они нашли свою подземную Атлантиду, друзья пробуждают нечто жуткое. А научная экспедиция превращается в борьбу за выживание.

Еще один фильм в жанре триллера представлен в прокате английской лентой «Игры шпионов». Действие фильма разворачивается во времена холодной войны. Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

Среди премьер ближайшего четверга две ленты, жанр которых предстоит определить зрителю: кому-то они покажутся драматичными комедиями, а другим — комедийными драмами.

Первый фильм — «Идиоты» — датского производства, о группе молодых людей, живущих веселой коммуной в пустом загородном доме и совершенно искренне считающих, что внутри каждого человека прячется маленький идиот.

А польский фильм «Снега больше не будет» рассказывает о молодом человеке, который был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые способности. Главный герой превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на богатство, люди спешат к нему на массаж, чтобы услышать, как жить дальше.

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