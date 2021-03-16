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Акция «Открытая премьера» пройдет в кинотеатрах Москино
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Акция «Открытая премьера» пройдет в кинотеатрах Москино

Ольга Маркова

Город
Россия, Москва, Снежная улица, 18 Карта всех событий

Всероссийская акция «Открытая премьера» Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдет в сети кинотеатров Москино с 18 марта по 25 апреля. Зрители бесплатно смогут увидеть как мультфильмы для самых маленьких, так и работы для подростковой аудитории.

Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Полет», «Вымпел», «Молодежный», «Сатурн», «Тула».

В афише представлены такие анимационные фильмы, как «Антилопы не прощаются», «Мамин помощник», «Комната чудес», «Как завести друзей?», «Выход бородача» и «Кидз».

Ознакомиться с подробным расписанием и зарегистрироваться можно по ссылке.

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МоскиноМосквакинотеатр
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