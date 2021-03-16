Фестиваль немецкого кино состоится в киноцентре «Октябрь»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва, ул. Новый Арбат, д. 24 Карта всех событий

Фестиваль немецкого кино «Синемобиль» пройдет в Москве с 20 по 28 марта. По выходным в киноцентре «Октябрь» можно увидеть лучшие киноленты за последние десять лет.

В афише фестиваля такие фильмы, как «Амели бежит», «Рико, Оскар и тени темнее темного», «Спасите Раффи!», «Хайди», «Сладкая каша», «Принцесса-ведьма», «Тим Талер или проданный смех», «Детективы из табакерки и сокровища морских глубин», «На уровне глаз», «Чепуха и банда носухи», «Спутник», «Супа модо». Их создатели — режиссеры с мировым именем: Аренд Агте, Андреас Дрезен, Ален Гспонер, Файт Хельмер, Неле Леана Фольмер и другие.

Фильмы будут демонстрировать с переводом на русский язык.

Кинопоказы будут сопровождаться развлекательной программой. Зрители смогут принять участие в викторине «Что я знаю о Германии?» и в мастер-классе под руководством актера озвучивания и дубляжа Диомида Виноградова, где смогут проверить с микрофоном в руке свои навыки озвучивания.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно по ссылке.

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