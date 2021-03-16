День Земли пройдет на природных территориях Москвы

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Северное Бутово Карта всех событий

20 марта в Москве отметят День Земли. Специалисты Мосприроды подготовили программу эколого-просветительских мероприятий. С 16 по 19 марта взрослые и дети смогут бесплатно посетить на природных территориях столицы экскурсии, занятия и мастер-классы.

Во вторник, 16 марта, экоцентр «Лесная сказка», который расположен в зоне отдыха «Битца», приглашает на обзорную экскурсию по своей интерактивной экспозиции. Посетители смогут совершить путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов. В этот же день состоится занятие кружка «Юные натуралисты» в экоклассе в Куркине.

17 марта гостей ждут природно-исторические парки «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино» и Бирюлевский дендропарк. Здесь пройдет викторина «Лесная кладовая», экскурсионная программа «Весенние прогулки с Мосприродой» и мастер-класс «Дом для скворцов».

В четверг, 18 марта, в экоцентре «Битцевский лес» взрослые и дети смогут пройти «Заповедный квест», где участники смогут узнать о заповедниках и национальных парках нашей страны и о животных, которых можно там встретить. В этот же день в экоцентре «Конный двор» можно посетить тематическое занятие «Совы и совята».

19 марта экскурсия «Природа — наш дом» состоится в парке усадьбы «Архангельское-Тюриково», а в Бирюлевском дендропарке – мастер-класс «Дом для птиц».

Подробнее ознакомиться с мероприятиями на природных территориях и записаться на них можно по ссылке.

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