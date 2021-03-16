Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День Земли пройдет на природных территориях Москвы
Фото: pixabay.com

День Земли пройдет на природных территориях Москвы

Ольга Маркова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Северное БутовоКарта всех событий

20 марта в Москве отметят День Земли. Специалисты Мосприроды подготовили программу эколого-просветительских мероприятий. С 16 по 19 марта взрослые и дети смогут бесплатно посетить на природных территориях столицы экскурсии, занятия и мастер-классы.

Во вторник, 16 марта, экоцентр «Лесная сказка», который расположен в зоне отдыха «Битца», приглашает на обзорную экскурсию по своей интерактивной экспозиции. Посетители смогут совершить путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов. В этот же день состоится занятие кружка «Юные натуралисты» в экоклассе в Куркине.

17 марта гостей ждут природно-исторические парки «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино» и Бирюлевский дендропарк. Здесь пройдет викторина «Лесная кладовая», экскурсионная программа «Весенние прогулки с Мосприродой» и мастер-класс «Дом для скворцов».

В четверг, 18 марта, в экоцентре «Битцевский лес» взрослые и дети смогут пройти «Заповедный квест», где участники смогут узнать о заповедниках и национальных парках нашей страны и о животных, которых можно там встретить. В этот же день в экоцентре «Конный двор» можно посетить тематическое занятие «Совы и совята».

19 марта экскурсия «Природа — наш дом» состоится в парке усадьбы «Архангельское-Тюриково», а в Бирюлевском дендропарке – мастер-класс «Дом для птиц».

Подробнее ознакомиться с мероприятиями на природных территориях и записаться на них можно по ссылке.

Читайте также: Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании ГМИРЛИ имени Даля в Москве

природапраздникэкскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте