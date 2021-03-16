Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании ГМИРЛИ имени Даля в Москве
Фото: Pexels / Caio

Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании ГМИРЛИ имени Даля в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Об этом рассказал директор Гослитмузея Дмитрий Бак.

ГМИРЛИ имени Даля и его новый филиал расположены на Зубовском бульваре в Москве.

Первую выставку посветят поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. Проект «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» разработал Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ и ГМИРЛИ имени Даля.

— Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века, — отметил Дмитрий Бак.

На выставке впервые представят архивные аудиозаписи, на которых говорит Мандельштам. Послушать 11 записей можно по телефону в комнате по выставке. Экспозицию разделили на комнату поэта, комнату его жены и коридор, в котором повесили афиши начала XX века, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Московских школьников пригласили пройти квест на знание ПДД в «Доме на Брестской»

книгимузейлитература
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте