Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании ГМИРЛИ имени Даля в Москве

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Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Музей истории литературы XX века открыли в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Об этом рассказал директор Гослитмузея Дмитрий Бак.

ГМИРЛИ имени Даля и его новый филиал расположены на Зубовском бульваре в Москве.

Первую выставку посветят поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. Проект «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» разработал Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ и ГМИРЛИ имени Даля.

— Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века, — отметил Дмитрий Бак.

На выставке впервые представят архивные аудиозаписи, на которых говорит Мандельштам. Послушать 11 записей можно по телефону в комнате по выставке. Экспозицию разделили на комнату поэта, комнату его жены и коридор, в котором повесили афиши начала XX века, сообщает РИА Новости.

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