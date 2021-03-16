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Московских школьников пригласили пройти квест на знание ПДД в «Доме на Брестской»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московских школьников пригласили пройти квест на знание ПДД в «Доме на Брестской»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Московских школьников пригласили на квест «Знай правила дорожного движения» в «Доме на Брестской». Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Программа рассчитана на учащихся с первого по четвертый класс школ столицы.

— Чтобы разнообразить и дополнить образовательный процесс, специалисты ГБУ «Мосстройинформ» разработали специально для юных посетителей «Дома на Брестской» увлекательный интерактивный квест. Подобный, игровой, формат обучения очень эффективен, так как он не только облегчает процесс усвоения новых знаний, но и учит ребят работать в команде, ― уточнил Сергей Левкин.

Во время игры детей поделят на две команды. Школьники получат маршрутные листы и ознакомятся с правилами дорожного движения, которые позволят их команде выиграть в соревновании.

Учащиеся будут изучать правила дорожного движения, раскрашивая правильные дорожные знаки, выбирая безопасные маршруты и отвечая на другие вопросы. Всего командам московских школьников будет необходимо выполнить шесть заданий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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ПДДквестышкольники
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