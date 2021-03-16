Финалистами конкурса «Воспитатель года Москвы — 2021» стали 28 педагогов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Финалистами конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Воспитатель года Москвы — 2021» стали 28 педагогов дошкольного образования. Заключительный этап мероприятия планируют провести в период с 16 марта по 30 апреля.

Самому молодому воспитателю-финалисту исполнилось 27 лет, самому опытному — 55.

Во время заключительного этапа участникам конкурса нужно будет организовать образовательное мероприятие с воспитанниками. Затем конкурсантам предложат написать эссе про развитие системы дошкольного образования в Москве. Работы нужно будет подгрузить в личный кабинет на сайте Городского методического центра.

Уточняется, что тему мероприятия и возраст дошкольников, для которых будут организовывать мероприятие, определят путем жеребьевки. Этим будет заниматься Светлана Тулайкина и ее воспитанники. Тулайкина стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы — 2020», а также является лауреатом всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2020».

— Современный воспитатель — это очень активный, любознательный, интересующийся человек, который готов самосовершенствоваться. Любой конкурс — это новая ступень в саморазвитии. Он позволяет пробовать свои силы, обмениваться опытом с коллегами-единомышленниками и искать новые пути развития системы дошкольного образования, — добавила Светлана Тулайкина.

Результаты конкурсантов оценят эксперты в жюри. Имя победителя озвучат в апреле 2021 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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