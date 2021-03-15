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Жителям столицы предложили выбрать лучший музей Москвы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Жителям столицы предложили выбрать лучший музей Москвы

Никита Абрамов

Культура

Школьные музеи столицы участвуют в конкурсе видеороликов «Школьный музей Победы». Организатором соревнования выступил Музей Победы. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба учреждения.

Также в конкурсе участвуют школы Подмосковья.

Участники предоставили экскурсии в видеоформате по своим школьным музеям. За понравившиеся можно будет проголосовать до 15 апреля. Победитель по голосам интернет-пользователей определится в номинации «Приз зрительских симпатий».

— Этот конкурс призван популяризировать деятельность музеев школ — партнеров долгосрочной программы развития «Школьный музей Победы» и привлечь к ним внимание общественности, — рассказала руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Жюри будет определять победителей по трем номинациям: «Лучший экскурсовод», «Лучшая видеоэкскурсия», «Оригинальный сюжет».

Читайте также: В Музее Победы рассказали о солдатских медальонах, введенных в 1941 году

музей Победыконкурсмузеи
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